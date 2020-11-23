Действующий спортсмен переизбран главой Федерации водно-моторного спорта РФ

https://static.news.ru/photo/0e603ec2-2d76-11eb-997b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ершов Фото: fwmsrussia.ru

Президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Михаил Ершов переизбран на четырёхлетний срок, сообщает пресс-служба организации.

Ершов возглавил ФВМСР в январе 2020 года. За это время ему удалось определить вектор развития водно-моторного спорта на последующие четыре года. Под его руководством были зарегистрированы две новые водно-моторные дисциплины: «гидрофлайт» и «мотосёрф», и уже в 2020 году состоялись первые официальные всероссийские соревнования: чемпионат и кубок России.

Кроме того, благодаря инициативе Ершова членами ФВМСР стали пять новых регионов: Москва, Калининград, Иркутск, Ставрополь, Татарстан. Всего в состав федерации входят 22 региональные федерации.

Также несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, в 2020 году ФВМСР провела 14 соревнований.

Несмотря на пандемию, нам удалось провести ключевые соревнования на высоком уровне, организовать достойный дебют для двух новых дисциплин, привлечь к участию в крупнейших соревнованиях страны новых участников, — сказал Ершов.

Ершов является действующим профессиональным спортсменом, чемпион России по аквабайку, серебряный призёр Кубка и чемпионата России по водно-моторному спорту 2020 года. Входил в тop-5 мирового фристайл-аквабайка по версии International Jet Sports Boating Association (IJSBA).

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