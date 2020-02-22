https://static.news.ru/photo/74f8e146-556f-11ea-a828-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв считает, что обыски в отеле, где живут российские биатлонисты, были проведены в день эстафетной гонки специально.

С юридической точки зрения всё нормально, потому что итальянская полиция имеет право расследовать антидопинговые дела. Но случае с Логиновым это больше похоже на давление, провокацию и попытку повлиять на итоги эстафеты, — цитирует Дягтярёва ТАСС.

Он выразил уверенность, что у Логинова не будет ничего обнаружено, а также отметил, что результаты можно и нужно будет оспаривать, так как это позволяет регламент соревнований. Обыски могут повлиять на состояние российских биатлонистов.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.