Дегтярев: государство нацелено выйти из профессионального спорта

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Личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова Александр Касперович рассказал, как намерен решать вопрос с горными сборами своего подопечного, и поделился планами на подготовку в летний период.

В июне мы планируем провести сбор на стандартном стрельбище и приступить к роллерной подготовке. Всё идёт нормально. У Александра боевое настроение и он готов работать. Также мы продумали горную подготовку...