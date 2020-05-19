Дегтярев: государство нацелено выйти из профессионального спорта

Председатель комитета государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что спорт изменится после коронавируса.
Я уверен, что первое время соревнования будут проходить без зрителей — это плохо и больно, но через какое-то время болельщики вернутся, — сказал Дегтярев во время онлайн-конференции.
По его словам, это ударит по финансовой составляющей спортивных клубов.
Кроме того, он отметил, что государство нацелено выйти из спорта высоких достижений.
В целом курс на то, чтобы государство выходило из профессионального спорта, уже задан несколько лет назад. И это правильно. Государство будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта. Профессиональный спорт — область высоких технологий, там есть спонсоры, заинтересованные лица, призовые, к сожалению, там есть допинг, с которым мы боремся, — заключил он.
Ранее Михаил Дегтярёв назвал странным распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о временном запрете из-за коронавируса массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек, писал NEWS.ru.
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