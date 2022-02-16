Дедушка Валиевой заявил о приёме триметазидина

Дедушка российской фигуристки дал показания в суде о том, что сам принимает препарат триметазидин, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заседание суда.

Отмечается, что дедушка на видео продемонстрировал суду триметазидин, заявив, что время от времени принимает его, когда чувствует себя нехорошо.

Также на суде выступила мама фигуристки Алсу Валиева, она рассказала, что её дочь принимает гипоксен для улучшения работы сердца. Кроме того, она сообщила, что Камилу на тренировках сопровождает дедушка.

По мнению главы дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда, триметазидин мог попасть в организм Валиевой с продуктом, который употреблял её дедушка.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе 15-летней российской фигуристки обнаружено три препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости: помимо триметазидина, гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещённых.