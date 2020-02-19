https://static.news.ru/photo/02e183a8-5333-11ea-83eb-fa163e074e61_660.jpgАлександр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Даниэль Кузьмин, муж и тренер трёхкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой считает, что российский биатлонист Александр Логинов никогда не сможет избавится от ущерба, который наносит его репутации допинговый скандал.
Саша никогда не отмажется от истории с допингом. Он попался на очень серьёзном препарате, это не просто какой-то бальзам для губ, как у Йохауг. Саша никак не объяснял, что случилось. До сих пор непонятно, кто ему колол ЭПО, — цитирует Кузьмина «Спорт-Экспресс».
Ранее россиянин Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. В гонке преследования российский биатлонист выиграл бронзовую награду, писал NEWS.ru.