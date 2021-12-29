«Далёкий от педагогики человек»: Лайшев ответил на заявление Плющенко

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что готов заступиться за всех учеников своей школы. Так он отреагировал на замечание тренера Евгения Плющенко о том, что «Лайшев — главный самбист фигурного катания». По его мнению, двукратный олимпийский чемпион — далёкий от педагогики человек и не понимает, что значит защищать своих учеников, сообщает «Чемпионат».

Это хорошо, что Плющенко назвал меня главным самбистом фигурного катания. Я как основатель школы хоть за шахматиста вступлюсь. У меня 26 видов спорта, я их все защищаю. Евгений, видите ли, зло меня подколол, он от педагогики далёкий человек, не понимает, — сказал Лайшев.

Между Плющенко и Лайшевым разгорелся скандал. После чемпионата России директор «Самбо-70» сделал замечание в адрес Плющенко: «Видите, как „обрадовался“ по итогам чемпионата России наш чемпион знаменитый, муж Рудковской?» На это тренер ответил фразой про «главного самбиста фигурного катания».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Плющенко ещё не готов составлять достойную конкуренцию Этери Тутберидзе. Она не считает, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются, так как ему ещё до этого далеко.