Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Абсолютно не согласен с такой категоричностью WADA и отношением к тем спортсменам и людям, которые никоим образом не причастны ко всему происходящему, — приводит слова гимнаста РИА Новости.
Также Далалоян отметил, что «даже выступление под нейтральным флагом для нашей команды не гарантировано».
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Спортсмены и тренеры могут быть допущены к международным стартам, если докажут непричастность к несоблюдению кодекса WADA. Кроме того, флаг страны не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырёх лет. Также будут запрещены российский гимн и национальная атрибутика, писал NEWS.ru.