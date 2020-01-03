https://static.news.ru/photo/dcbe5cea-2e5d-11ea-b170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетболисты московского ЦСКА в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке в Калининграде в овертайме уступили греческому «Панатинаикосу» — 102:106ОТ (22:17, 23:32, 24:20, 20:20, 13:17).

Самыми результативными в составе «армейцев» стали Майк Джеймс (30 очков) и Даниэл Хэккетт (24 очка), у гостей Константинос Митоглу набрал 25 очков, Ник Калатес к 22 очкам добавил 17 результативных пеоедач.

Этим поражением ЦСКА завершил первый круг регулярного чемпионата и с 11 победами в 17 проведённых встречах делит четвёртое-пятое места в таблице с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

В следующем туре «армейцы» 10 января сыграют в Мюнхене с немецкой «Баварией».

Защитник греческого «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис стал самым результативным игроком в истории Евролиги, писал ранее NEWS.ru.