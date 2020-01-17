Московский баскетбольный клуб ЦСКА завершил «испанскую» неделю ещё одной победой, на этот раз над «Басконией» со счётом 94:90 (27:25, 25:21, 23:12, 19:32).

«Красно-синие» владели преимуществом на протяжении трёх четвертей, легко обыгрывая соперника: 27:25, 25:21, 23:12. Однако последние десять минут чуть ли не перевернули успех, заработанный ранее. Испанцы рванули вперёд и завершили часть со счётом 32:19 в свою пользу.

У «армейцев» самыми результативными стали Майк Джеймс (33 очка) и Дэрран Хиллиард (14). В составе гостей лучшую результативность показали Юссуфа Фалль (19 очков и 10 подборов) и Пьеррия Хенри (18 очков, 9 подборов и 4 результативные передачи).

NEWS.ru собрал лучшие кадры прошедшей встречи.