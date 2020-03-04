https://static.news.ru/photo/c321649e-5dc9-11ea-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: cskabasket/twitter.com

В матче 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московские «армейцы» на своей площадке победили петербургский «Зенит» — 86:78 (23:21, 23:22, 20:15, 20:20).

В составе ЦСКА самыми результативными стали Майк Джеймс (27 очков и 5 результативных передач) и Йоханнес Фойгтманн (13 очков и 6 подборов).

У «сине-бело-голубых» лучшую результативность показали Остин Холлинз (28 очков) и Тим Абромайтис (13).

В другом поединке первого игрового дня 27-го тура подмосковные «Химки» на выезде уступили литовскому «Жальгирису» — 85:96 (15:29, 19:21, 24:14, 27:32).

У хозяев больше всех очков набрали Зак Ледэй (23 и 5 подборов) и Кей.Си.Риверс (15).

В составе «Химок» самыми результативными стали Алексей Швед (24 очка) и Янис Тимма (20 и 5 подборов).

Результаты остальных матчей первого игрового дня 27-го тура Евролиги: «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — «Панатианикос» (Афины, Греция) — 81:78, АСВЕЛ (Франция) — «Валенсия» (Испания) — 72:65, «Милан» (Италия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 73:78.

ЦСКА (18 побед, 9 поражений) занимает пятое место в таблице Евролиги, «Химки» (12 побед, 15 поражений) выпали из кубковой восьмёрки, пропустив в неё «Жальгирис», имеющий аналогичное соотношение выигранных и проигранных встреч.

«Зенит» (7 побед, 20 поражений) остаётся на последнем, 18-м месте в таблице Евролиги.

В следующем туре 5 марта «Зенит» дома сыграет с «Жальгирисом», ЦСКА — в Афинах с «Панатинаикосом», а «Химки» на «Арене Мытищи» 6 марта примут турецкий «Фенербахче» из Стамбула.

Поедпнок «Милана» и «Реала» в 27-м туре Евролиги прошёл без зрителей из-за эпидемии коронавируса, писал ранее NEWS.ru.