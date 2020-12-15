ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» и возглавил турнирную таблицу Евролиги

https://static.news.ru/photo/9226c25e-3f09-11eb-a88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦСКА одержал победу над «Анадолу Эфесом» со счётом 100:65 в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Матч прошёл на арене «Мегаспорт» в Москве.

Лучшим по результативности оказался баскетболист ЦСКА Уилл Клайберн — в активе игрока 22 очка. В то же время Майк Джеймс и Никола Милутинов оформили по дабл-даблу, в активе американца 11 очков и 10 передач, серба — 12 очков и 10 подборов.

Стоит отметить, что это девятая победа подряд для ЦСКА. Клуб возглавил турнирную таблицу — в активе 11 побед по итогам 14 матчей. «Анадолу Эфес» имеет семь побед в 14 матчах. Клуб находится на девятой позиции.

В следующем туре армейцы примут «Зенит» из Санкт-Петербурга, встреча состоится 18 декабря. Турецкий клуб дома сыграет с итальянский «Миланом» 17 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что баскетбольный клуб ЦСКА обыграл греческий «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 80:61 (20:19, 19:10, 17:9, 24:23). Самым результативным игроком встречи стал защитник «армейцев» Майк Джеймс, забивший 16 очков.