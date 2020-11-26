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ЦСКА обошёл «Реал» в матче Евролиги, одержав шестую победу подряд: фото

11:47, 27 ноября 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Матч регулярного чемпионата Евролиги между командами ЦСКА и «Реал» завершился победой «армейцев» со счётом 74:73 (17:20, 18:18, 23:17, 16:18). В их составе отличился разыгрывающий защитник Майк Джеймс, он набрал 27 очков.

Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в Евролиге, команда расположилась на втором месте в турнирной таблице. «Реал» находится на пятой строчке. Фото ярких моментов игры — в галерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Димитрис Итудис

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пабло Ласо

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пабло Ласо

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пабло Ласо

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Димитрис Итудис

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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