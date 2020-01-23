Московский баскетбольный клуб ЦСКА завершил «испанскую» неделю ещё одной победой, на этот раз над «Басконией» со счётом 94:90 (27:25, 25:21, 23:12, 19:32).

Московский баскетбольный клуб ЦСКА завершил «испанскую» неделю ещё одной победой, на этот раз над «Басконией» со счётом 94:90 (27:25, 25:21, 23:12, 19:32). «Красно-синие» владели преимуществом на протяжении трёх четвертей, легко...