Чёрного списка нет: Аверина об общении с израильтянкой Ашрам после ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Дина Аверина рассказала, общается ли она с израильтянкой Линой Ашрам после Игр в Токио. По её словам, между ними нет конфликта, спортсменки всегда общались на равных. Слова Авериной приводит «Матч ТВ».

Мы ранее всегда общались на соревнованиях. Могли поздравить друг друга по праздникам. Нет такого, что кто-то находится в чёрном списке. А после финала ОИ общались? Она меня поздравила меня с днём рождения, — сказала Аверина.

7 августа Дина Аверина взяла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам 0,15 балла. Израильтянка набрала высокие баллы, несмотря на потерю предмета в последнем виде, что вызвало вопросы к судейству.

Ранее сообщалось, что сборные РФ по спортивной и художественной гимнастике представят Россию на грядущих чемпионатах мира под флагами национальной федерации.