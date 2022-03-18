18+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

«Чужую корону не нужно носить»: Баял обратилась к Загитовой

Чемпионка ОИ из Украины сказала Загитовой, что не нужно носить чужую корону
19:10, 19 марта 2022
«Чужую корону не нужно носить»: Баял обратилась к Загитовой Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Украины Оксана Баюл выложила пост в Instagram, в котором обратилась к Алине Загитовой. Она сказала Загитовой, что не надо носить чужую корону.

Алина Загитова, девочка моя, ты, наверное, сейчас понимаешь, что чужую корону не надо носить? Я старая, знаю, о чем предупреждала и говорила, — написала Баюл.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова вспомнила, что после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году не могла радоваться в полной мере, так как вокруг царила атмосфера, словно она забрала медаль у кого-то.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео