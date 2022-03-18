«Чужую корону не нужно носить»: Баял обратилась к Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Украины Оксана Баюл выложила пост в Instagram, в котором обратилась к Алине Загитовой. Она сказала Загитовой, что не надо носить чужую корону.
Алина Загитова, девочка моя, ты, наверное, сейчас понимаешь, что чужую корону не надо носить? Я старая, знаю, о чем предупреждала и говорила, — написала Баюл.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова вспомнила, что после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году не могла радоваться в полной мере, так как вокруг царила атмосфера, словно она забрала медаль у кого-то.