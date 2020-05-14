Прошла уже неделя с того времени, как состоялся переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко, но поток информации и высказываний различного рода на этот счёт не прекращается.

Не остался в стороне и экс-наставник «русской ракеты» Александр Волков. Он посетовал на то, что уход от Этери Тутберидзе воспринимается как предательство. В то время как «Хрустальный» (отделение фигурного катания в центре спорта и образования «Самбо-70», старшим тренером которого является Тутберидзе) «отжимает» спортсменов у других специалистов. А так ли это на самом деле? Кто, откуда и когда пришёл к Тутберидзе? И есть ли у неё вообще свои воспитанники? Ответы на поставленные вопросы — в материале NEWS.ru.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка 2018 года, которая поставила на паузу свою профессиональную карьеру, по-прежнему входит в состав учеников Тутберидзе, поэтому не упомянуть её было бы неправильно.

Обладательница всех титулов в мировом фигурном катании Алина Загитова прошла непростой путь, чтобы оказаться в группе известного тренера. Так как спортсменка родилась в Ижевске, первые шаги в фигурном катании она начала делать в родном городе. С 2008 по 2014 год она занималась в ДЮСШ у Натальи Антипиной. О Тутберидзе же Алина узнала благодаря выступлениям Юлии Липницкой на Олимпийских играх в Сочи.

В конце 2014 года в Москве проходил пятый этапа Кубка России, ради выступления на котором юная фигуристка приехала в столицу. Но одними выступлениями дело не ограничилось: в последний день соревнований Алина уговорила маму отправиться к Этери Тутберидзе. Тренер посмотрела прокат Алины и сказала ей приехать после Нового года. Речь тогда шла об очередных просмотрах, но для Загитовой это было уже большим достижением.

Однако не успели они начать сотрудничество (это было в 2015-м), как тренер выгнала Алину из группы, объяснив свои действия недостаточной мотивацией спортсменки. Не стоит говорить о том, насколько это стало сильным ударом для будущей чемпионки. Они с родителями даже думали повесить коньки на гвоздь! Но в день, когда Алина с цветами пришла, чтобы попрощаться и поблагодарить тренера за предоставленную возможность, Этери дала ей второй шанс. Что было дальше, вы прекрасно знаете сами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова

Можно сказать, что вся жизнь двукратной чемпионки России связана с «Хрустальным». В три с половиной года мама привела Анну в ледовый дворец. Однако первыми тренерами спортсменки были Юлия Красинская и Оксана Булычёва. Только в 2013 году Щербакова перешла в группу Тутберидзе. Это решение родители приняли, потому что заметили спад у своей девочки.

Сама спортсменка впоследствии не раз отмечала, что переход к именитому наставнику стал переломным моментом в её карьере. До Этери она относилась к фигурному катанию больше как к развлечению, лишь после пришло осознание, что необходим более серьёзный и профессиональный подход.

instagram.com/anna__shcherbakova

Алёна Косторная

Чемпионка Европы 2020 года начала заниматься фигурным катанием в четыре года в московской СДЮСШОР № 1 под руководством тренера Марины Черкасовой. Перебравшись в «Самбо-70», она не сразу попала в «Хрустальный». Первые годы Алёна тренировалась у Елены Жгун в отделении «Конёк Чайковский». После неудачного выступления на первенстве России в 2017 году она поняла, что необходимо что-то менять. Естественно, находясь под одной крышей, Алёна пересекалась с основными фигуристками Тутберидзе — Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой, Полиной Цурской, Анной Щербаковой, Александрой Трусовой — и даже тайком подсматривала за их тренировками. Выступления девушек, их результаты не давали ей покоя. Она не понимала, почему у них всё получается, а у неё нет. В итоге она решила попроситься к Тутберидзе на просмотры. Тренер не дала сразу согласие, а устроила Алёне испытательный срок, с которым, как вы догадались, фигуристка справилась.

Алёна, как и Анна Щербакова, признавалась, что только в группе Тутберидзе осознала, каково это — работать на все сто процентов, но при этом Косторная не забывает и про свой бэкграунд. Фигуристка говорила, что резкий прогресс, который произошёл с ней, когда она перешла в отделение «Хрустальный», не был бы возможен без хорошей базы, которую она получила от прежнего наставника — Елены Жгун.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Морис Квителашвили

Морис Квителашвили — главный мальчик в группе Этери Тутберидзе, но свой спортивный путь фигурист, который на первых порах выступал за сборную России, а теперь — за национальную команду Грузии, начинал не с этим тренером. Первым наставником Мориса была Елена Котова. Затем он перебрался в школу олимпийского резерва ЦСКА, где сначала ему помогала Светлана Букарева, а потом Марина Селицкая. И только в 2008 году Квителашвили оказался у Этери Тутберидзе. Причина перехода стандартная — амбиции, а эмоции от совместной работы только положительные. Он не раз отмечал, что, по сути, Этери Георгиевна вырастила его.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Элизабет Турсынбаева

Немногие знают, но нынешняя совместная работа Этери Тутберидзе и казахской фигуристки — уже вторая их попытка. В 2012 и 2013 годах Элизабет Турсынбаева уже тренировалась у известного наставника. Однако даже при этих обстоятельствах Этери не была первой у Элизабет. Начинала фигуристка в «Москвиче» у тренеров Натальи Дубинской и Александра Шубина. Затем сезон каталась в ЦСКА у Елены Буяновой (Водорезовой) и Светланы Соколовской.

В 2013 году Элизабет от Этери переехала в Канаду, где на протяжении пяти лет занималась в команде известного тренера Брайана Орсера (того, к которому уехала Евгения Медведева). И если поначалу Турсынбаева добивалась неплохих результатов, то после Олимпиады в Пхёнчхане, где фигуристка заняла 12-е место, стало понятно, что необходимо что-то менять. Она решила вернуться к Тутберидзе. Авантюра удалась. Уже в 2019 году Элизабет взяла серебро чемпионата мира, став при этом первой взрослой фигуристкой, которая сделала четверной сальхов на официальных соревнованиях.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Будущая звезда Олимпийских игр — 2022 в Пекине перебралась к Тутберидзе совсем недавно. Произошло это в мае 2018 года. До этого Камила занималась фигурным катанием в Казани, а затем в школе «Москвич», где сменила нескольких наставников. Перед тем как попасть в руки Тутберидзе, она почти четыре года провела у Натальи Дубинской и Станислава Ковалёва. Вместе с этими тренерами она освоила тройные прыжки. Но этого спортсменке было недостаточно — девочки Тутберидзе выполняли уже четверные. Этери Георгиевна на просмотре попросила Камилу показать вращения и прыжки (с полноценными прокатами ознакомился только хореограф Даниил Глейхенгауз). Этого оказалось достаточно, чтобы принять Валиеву в группу.

instagram.com/kamilavalieva26

Дарья Усачёва

Дарья, как и Камила, впервые встала на коньки в родном городе. Произошло это в Хабаровске, но этот период получился недолгим. Старшей сестре необходимо было поступать в университет, поэтому они перебрались в Москву. Изначально родители хотели записать дочку в ЦСКА, но «Хрустальный» оказался ближе к дому. К тому времени набор в группу уже был закрыт, но Дарью всё равно взяли. Она попала к Оксане Булычёвой.

Усачёвой было 10 лет, когда она впервые проходила просмотр у Тутберидзе. К тому времени она только разучивала тройные прыжки, без которых не брали в группу, поэтому переход пришлось отложить на год. Анна Царёва и Артём Пунин поставили девушке необходимые прыжки и передали её Этери Георгиевне.

instagram.com/d_usacheva

Майя Хромова

Майя начала учиться кататься на коньках в 2009 году, когда ей было три года. Первым её тренером была Анна Болдина, а затем Анна Царёва в «Самбо-70». В феврале 2018 года родители Майи (они были главными инициаторами) решили податься в группу Этери Тутберидзе. Так как на дворе была Олимпиада и половина тренерского штаба находилась в Пхёнчхане, они обратились к Сергею Розанову (этот специалист входил в команду Этери Тутберидзе, а сейчас вместе с Трусовой перебрался к Плющенко). Он разрешил ей остаться. Окончательное решение приняла Тутберидзе уже после возвращения из Кореи. Она тоже дала согласие.

vk.com/club_maya_khromykh

Даниил Самсонов

Перед тем как попасть в «Хрустальный», провёл несколько лет у Александра Шубина в «Москвиче». Нынешний хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз тоже тогда работал в этой школе. Его переход к Тутберидзе спровоцировал многих фигуристов последовать в том же направлении.

Как рассказывал впоследствии Самсонов, как раз Глейхенгауз и договаривался с Тутберидзе по поводу просмотров. Вот как фигурист вспоминает свою первую встречу с известным тренером.

Я тогда не умел прыгать тройные, дупель (двойной аксель. — NEWS.ru) тоже еле-еле получался. Я начал на тренировке прыгать двойные, но потом подъехал Даниил Маркович и сказал, что здесь двойные прыжки не делают — только тройные. После этого я начал пытаться и даже как-то «собрал» тройной флип, — приводит слова фигуриста ТАСС.

Юному спортсмену, который ещё несколько лет назад еле «собирал» тройные прыжки, теперь пророчат большое будущее.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Акатьева

Из представительниц ещё более молодого поколения мы уделим внимание только 12-летней Софье Акатьевой. Причина весомая: эта девочка является воспитанницей непосредственно Этери Георгиевны. Да-да, оказывается, у Тутберидзе есть и такие люди.

Софья начала заниматься у Этери в возрасте четырёх лет. Уже сейчас у совсем юной фигуристки много побед и достижений. Например, на одном из последних этапов нынешнего сезона — Кубке Москвы — Акатьева выполнила четверной тулуп в каскаде. А ещё она делает четверной сальхов, правда, пока только на тренировках. И это в 12 лет! То ли ещё будет...