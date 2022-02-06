«Чуть сердце не выскочило»: в Госдуме оценили победу Большунова на ОИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала успех российских лыжников в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Александра Большунова, который завоевал первое золото для российской сборной, она назвала гордостью страны. По её словам, миссию, которую на него возлагали, он выполнил.

Невероятные эмоции. Умеют наши создать интригу. Эти падения у ребят. У меня дважды сердце чуть не выскочило из груди, но сейчас я очень рада. Кричали всей семьёй у телевизора! Я говорила, что он достоин быть знаменосцем сборной, но его решили поберечь для гонки — он бы не успел восстановиться после всей этой процедуры церемонии. Но Саша — наша гордость без всяких сомнений. Он знаменосцем, стал пересекая финишную чету, — сказала Журова NEWS.ru.

Большунов победил в скиатлоне с отрывом в одну минуту 11 секунд, несмотря на то что упал на спуске на первом круге. Российский лыжник прошёл дистанцию (15 + 15 км) за один час и 16 минут (девять секунд). Вторым стал другой россиянин, Денис Спицов. Тройку замкнул финн Йиво Нисканен.

5 февраля российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в женском скиатлоне на Олимпиаде. Российская спортсменка уступила победительнице норвежке Терезе Йохауг чуть более 30 секунд.