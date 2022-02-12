Чуда не случилось: Синицина и Кацалапов выжали максимум, но проиграли

Соревнования в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине подошли к концу. Несмотря на все усилия Синициной и Кацалапова, они не смогли взять золото. Победа досталась французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, и это абсолютно заслуженно. Наши — с серебром, американцы — с бронзой. Рассказываем, как завершились соревнования в танцах.

С прицелом на медали

Главными героями ритм-танца стали Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Французы выдали очередной блистательный прокат (их ритм-танец — это, конечно, шедевр) и установили мировой рекорд. Однако, несмотря на это, у сборной России оставались шансы на золотые медали в танцах на льду. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, установившие личный рекорд, отстали от французов на два балла — в произвольном прокате всё ещё могло измениться.

Очень неплохой ритм-танец получился у дебютантов турнира Александры Степановой и Ивана Букина. Они по итогам проката заняли промежуточное пятое место и даже гипотетически продолжали претендовать на пьедестал. Хотя борьба за тройку сильнейших ожидалась очень серьёзная.

Единственными из россиян, кто точно не боролся за медали, были Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Перед ними, собственно, такой задачи и не стояло. Они после ритм-танца заняли 14-е место, что тоже являлось для них хорошим результатом.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Ma Ning/XinHua/Global Look Press

Удачный дебют дочки Тутберидзе

Было много вопросов относительно того, насколько справедливо участие дочери Тутберидзе на Олимпийских играх в Пекине. Диана Дэвис и Глеб Смолкин очень стремительно ворвались в свой первый взрослый сезон. Призовые места в челленджерах, оценки на уровне лидеров сборной России, неожиданные серебряные медали на первенстве страны — немногим новичкам удаётся сходу добиться подобных результатов. Такой неожиданный прогресс у дуэта, который на юниорском уровне особо не выделялся, породил множество домыслов. Главный из них состоял в том, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе протаскивает на Игры свою единственную дочь и «фаворитку» (в интервью Первому каналу Тутберидзе заявила, что Диана — единственная фаворитка для неё в фигурном катании).

Впрочем, несмотря на все разговоры, Диана и Глеб смогли весьма достойно для своего уровня выступить на дебютных Олимпийских играх. В произвольном танце они предстали с программой «Мулен руж». Они не первый год катают этот номер. Возможно, именно поэтому чувствовалась лёгкость и раскрепощённость ребят в танце. Правда, ошибок всё равно не удалось избежать. Были снижены уровни за дорожку шагов. За свой прокат в итоге ребята получили 179,82 балла (итоговая сумма). Это 14-е место. Для дебюта, для их опыта, для их возраста это хороший результат.

Александра Степанова и Иван Букин Ma Ning/XinHua/Global Look Press

Досаднейшая ошибка Степановой

Несмотря на то что Александра Степанова и Иван Букин уже опытные и давно состоявшиеся фигуристы, Игры в Пекине для них стали также дебютными. Их поездка в Пхёнчхан сорвалась из-за Международного олимпийского комитета (МОК) — они не пригласили ребят на Олимпиаду (в связи со всеми допинговыми разбирательствами в 2018 году была необычная систем допуска российских спортсменов на ОИ). Поэтому в Пекин они приехали с особенными эмоциями и настроем.

И теперь, по окончании выступлений, можно сказать, что первый блин у ребят получился совсем не комом. Саша с Ваней взяли хорошую планку ещё во время ритм-танца, в произвольной всё тоже складывалось отличным образом ровно до одного момента. Под конец программы у партнёрши слетело ребро во время исполнения одного из элементов. Это случилось прямо перед глазами арбитров. Эта ошибка заметно сконфузила их — на дорожку шагов ребята вышли немного растерянными. Очень обидно за Сашу и Ваню. Они выглядели волшебно в своей потрясающей постановке под «Ромео и Джульетту», но ошибка есть ошибка. Их итоговая сумма составила 205,07. Они шестые.

Ребята очень расстроились из-за такого результата, но отметили, что это не последняя их Олимпиада. И это радует.

Прекрасные Синицина и Кацалапов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов с самого начала считались одними из фаворитов в танцах на льду на Олимпиаде. И нужно признать, что ребята сделали всё, чтобы добиться этих медалей. В отличие от прокатов в командном турнире, где были шероховатости, в личных соревнованиях они были идеальны. Всё сделали на максимуме возможностей. В ритм-танце даже установили личный рекорд. Однако всех этих усилий всё равно не хватило, чтобы опередить лидеров французской сборной Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Золото ушло французом. Вика с Никитой — с серебром.

Но это, пожалуй, тот случай, когда проиграть сопернику не стыдно. Французы очень долго шли к этим медалям, а в Пекине поставили мощную точку всему своему уникальному пути. Они были блистательны в обоих танцах, совершенно недосягаемы. Эта победа французов более чем заслужена.