NEWS.ru — об особенностях 14-го чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд, а также о соперниках и подготовке российской сборной к этому турниру.

Решающий матч в группе — против Дании. Как и у футболистов

Нынешнее континентальное первенство пройдёт с 9 по 26 января в шести городах трёх стран. Однако равномерного распределения матчей чемпионата по этим трём странам не будет, поскольку в Швеции игры пройдут на трёх аренах — в Стокгольме (вместимость — 35 000 зрителей), Мальмё (13 000) и Гётеборге (12 000), в Австрии на двух — в Вене (12 000) и Граце (6000), а в Норвегии будет задействован только Тронхейм (8000). Правда, до шведской столицы турнир доберётся лишь после окончания предварительного раунда.

Впервые в истории в европейском первенстве будут участвовать 24 сборные, разбитые на шесть групп по четыре команды. Россияне попали в квартет с литерой E, в котором сыграют в Мальмё с командами Венгрии (11 января), Исландии (13 января) и Дании (15 января). Все встречи начнутся в 19 часов 15 минут по московскому времени.

Выходит, против датчан в нынешнем году решающий матч в группе на Евро не только наша футбольная сборная сыграет!

В группе А (матчи пройдут в Граце) выступят сборные Хорватии, Белоруссии, Черногории и Сербии, в группе B (Вена) — Чехии, Северной Македонии, Австрии и Украины, в группе С (Тронхейм) — Испании, Германии, Латвии и Нидерландов, в группе D (Тронхейм) — Франции, Норвегии, Португалии, Боснии и Герцеговины, в группе F (Гётеборг) — Швеции, Словении, Швейцарии и Польши.

Действующим чемпионом Европы является сборная Испании, завоевавшая титул на турнире 2018 года. С испанцами, а также с командами Португалии и Польши, подопечные Эдуарда Кокшарова сыграли контрольные матчи в первых числах января в рамках товарищеского турнира — Мемориала Доминго Барсенаса, прошедшего в испанском городе Торрелавега.

EIBNER/Alexander Neis/Global Look Press

Российским гандболистам удалось выиграть лишь первый поединок турнира — у поляков (30:25), затем были поражения от португальцев (25:27) и хозяев площадки (24:32).

Ещё до участия в этих контрольных матчах стало известно, что вне заявки российской сборной на чемпионат Европы остались три игрока одного из ведущих отечественных клубов — «Чеховские медведи» (Дмитрий Киселёв, Кирилл Котов и Роман Остащенко), а также Сергей Горпишин из «Вардара» (Северная Македония).

По пять «медведей» и «македонцев» плюс Воронин в штабе

Впрочем, все четверо остались в расширенном списке кандидатов, включающем 28 фамилий. Из этого списка тренерский штаб Эдуарда Кокшарова может в случае необходимости вызвать любого игрока взамен тому, кто вошёл в число 18, заявленных непосредственно для участия в чемпионате Европы. При этом в заявку на каждую отдельную игру турнира можно включать 16 игроков.

Состав российской сборной на европейском первенстве-2020 выглядит следующим образом:

вратари — Олег Грамс («Дюнкерк» Франция), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев («Мотор» Украина);

— Олег Грамс («Дюнкерк» Франция), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев («Мотор» Украина); левые крайние — Тимур Дибиров («Вардар» Северная Македония), Игорь Сорока («Мотор» Украина);

— Тимур Дибиров («Вардар» Северная Македония), Игорь Сорока («Мотор» Украина); правые крайние — Дмитрий Ковалёв («Спартак»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарёв («Вардар»);

— Дмитрий Ковалёв («Спартак»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарёв («Вардар»); линейные — Павел Андреев («Чеховские медведи»), Александр Ермаков («Динамо Астрахань»), Глеб Калараш («Вардар»);

— Павел Андреев («Чеховские медведи»), Александр Ермаков («Динамо Астрахань»), Глеб Калараш («Вардар»); левые полусредние — Сергей Горбок («Вардар»), Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба — «Чеховские медведи»), Александр Шкуринский (БГК им.Мешкова, Белоруссия);

— Сергей Горбок («Вардар»), Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба — «Чеховские медведи»), Александр Шкуринский (БГК им.Мешкова, Белоруссия); правый полусредний — Александр Котов («Чеховские медведи»);

— Александр Котов («Чеховские медведи»); разыгрывающие — Павел Атьман («Вардар»), Дмитрий Житников («Пик» Венгрия).

На турнире в Испании тренерский штаб российской сборной пополнился генеральным директором Федерации гандбола России (ФГР) Львом Ворониным, который ранее уже работал в национальной команде.

Лев Воронин Сергей Бобылев/ТАСС

У Льва Геннадьевича достаточно игрового и тренерского опыта, он знает, как работать в команде. Хорошо, когда рядом с командой есть такие заслуженные люди. Но главное — работа на тренировках, если мы не подготовим ребят, никакие слова не помогут. Как говорится, каждая импровизация должна быть подготовлена, — цитирует главного тренера сборной Эдуарда Кокшарова официальный сайт ФГР.

Нынешнюю сборную России трудно назвать фаворитом предстоящего чемпионата Европы, но были времена, когда наш мужской гандбол котировался достаточно высоко. За четыре года до триумфа на Олимпиаде-2000 в австралийском Сиднее российская сборная стала сильнейшей на континенте, и этот успех 1996 года пока остаётся единственным нашим достижением на европейской арене.

Больше всех — четыре раза — чемпионат Европы выигрывала сборная Швеции (1994, 1998, 2000, 2002), трижды — французская команда (2006, 2010, 2014), по два раза титул завоёвывали немцы (2004, 2016) и датчане (2008, 2012). По одной победе на этом турнире, как уже говорилось, добились россияне и испанцы.