News.ru — о женском волейбольном континентальном первенстве, на котором многое будет впервые, но прежней останется цель российской сборной — призовое место.

Две дюжины — перебор

Оказывается, идеи увеличения числа участников крупнейших турниров крепко оседают в головах не только у футбольных чиновников мирового и европейского «розлива». Если вы думали, что идея проведения континентального первенства Старого Света с 24 командами-участницами финальной стадии — не самое удачное ноу-хау руководства УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), то это заблуждение. Потому что в волейболе пошли по той же скользкой дорожке, впервые задумав провести европейское первенство с расширенным кворумом, остановившись на тех же самых двух дюжинах сборных.

Безусловно, волейбол не случайно называют самым распространённым на планете Земля видом спорта и вторым по популярности после футбола, но всё же 24 команды на чемпионате Европы — это явный перебор. С учётом того, что на континенте всего базируются порядка полусотни национальных сборных, выходит, что выступить на Евро получает шанс практически каждая вторая из них. Поэтому вполне естественно, что в этом списке на нынешнем турнире оказалось как никогда много «пассажиров», то есть откровенно слабых команд.

Чрезмерное раздувание числа участников чемпионата повлекло за собой другую проблему: провести столь масштабный и растянутый по времени (на две с лишним недели) турнир одной стране явно не по силам. Да и двум тоже. Пришлось распределять роли хозяев первенства между квартетом стран — Турцией, Польшей, Венгрией и Словакией. Анкара, Лодзь, Будапешт и Братислава — в каждом из этих городов соберутся по шесть команд и проведут матчи в рамках предварительных подгрупп.

Спортивная арена имени Ласло Паппа BudapestArena/facebook.com

Любопытно, что турецкая столица, имеющая статус главного города Евро-2019 (здесь, помимо игр в группе, пройдут по два матча 1/8 и 1/4 финала, а также оба полуфинала и медальные поединки за первое и третье места), располагает самой скромной по вместимости ареной. На трибунах спорткомплекса «Башкент» могут разместиться 7600 зрителей.

Для сравнения: «Атлас Арена» в польской Лодзи, где после матчей группового этапа состоятся по два поединка 1/8 и 1/4 финала, способна принять почти вдвое больше публики (13 805 зрителей). Не намного отстают в этом плане будапештская Спортивная арена имени Ласло Паппа (12 000) и братиславский Зимний стадион имени Онджея Непелы (10 055), но их участие в проведении Евроволлея ограничится групповым этапом и парой матчей первого раунда плей-офф.

Начинаем в Словакии, цель — Анкара

Российской сборной жребий выбрал «словацкую» подгруппу, которую при всём желании не определишь в «группы смерти». Основными соперницами на этой стадии будут немки, с которыми подопечные Вадима Панкова сыграют в третьем туре в понедельник, 26 августа (начало матча в 18:30 по московскому времени). До этого ключевого — возможно, за первое место в группе — поединка наши девушки успеют сыграть с командами Белоруссии (23 августа, 18:00) и Швейцарии (25 августа, 21:00). А две завершающие встречи на предварительном этапе россиянки проведут с Испанией (28 августа, 18:30) и Словакией (29 августа, 21:00).

В стартовом раунде плей-офф нашей сборной предстоит сыграть с представителями «польской» подгруппы, в которой главными фаворитами являются итальянки и хозяйки этого секстета. Значит, чтобы избежать встречи с ними, необходимо занимать в группе место не ниже второго. А лучше, естественно, первое, чтобы максимально увеличить свои шансы добраться до полуфинала. Ведь перед сборной поставлена задача не просто добраться до призового места, а завоевать как минимум «серебро» Евроволлея-2019.

Татьяна Кошелева Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Решать эту задачу россиянкам придётся в отсутствие одного из лидеров команды Татьяны Кошелевой, которая пропускает летний сезон из-за травмы. В остальном в распоряжении Вадима Панкова практически тот же самый состав, который совсем недавно выиграл квалификационный олимпийский турнир в Калининграде. В строю все лидеры — связующая Евгения Старцева, нападающие Наталия Гончарова, Ирина Воронкова, блокирующие Ирина Фетисова и Екатерина Ефимова.

Очевидно, что выходить из группы (для этого надо занять место не ниже четвёртого из шести) и преодолевать первый раунд плей-офф наша сборная должна без всяких вопросов. А вот дальше — как карта ляжет. Многое будет зависеть и от того, кто достанется россиянкам в соперники в четвертьфинале, и от сыгранности самой нашей команды. Будем надеяться, что серебряные медали — это действительно вполне достижимая цель для подопечных Вадима Панкова. А кто знает — может, это лишь задача-минимум?