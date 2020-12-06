«Что это было?»: Валиева с падением выиграла пятый этап Кубка России

Массовые снятия участников, которые предшествовали пятому этапу Кубка России по фигурному катанию, по большому счёту убили интригу соревнований. Из первоначального мощного состава в женских состязаниях в лице Елизаветы Туктамышевой, Алёны Косторной, Анастасии Гуляковой и Камилы Валиевой до турнира в Москве в итоге добралась только ученица Этери Тутберидзе. Чемпионка мира среди юниоров 2020 года без каких-либо трудностей стала победительницей соревнований, выдав сенсацию в коротком номере и почти чисто исполнив произвольную программу. NEWS.ru подводит итоги женских выступлений на заключительном этапе Кубка страны.

Премьера тройного акселя

То, что восходящая звезда группы Тутберидзе будет блистать в «Мегаспорте», было понятно ещё до старта турнира, однако Валиевой удалось привлечь к себе ещё больше внимания. В короткой программе 14-летняя фигуристка впервые на соревнованиях исполнила особенный тройной аксель. Мало того что Камила Валиева прыгнула триксель с поднятыми руками, так ещё и сделала его вторым прыжковым элементом. Ранее никто никогда подобное не делал.

Хоть премьера акселя в три с половиной оборота не получилась идеальной (был степ-аут), но на итоговую оценку это сильно не повлияло. Усложнённая техническая база вкупе с высокими баллами за компоненты и бонусы позволили Валиевой превзойти мировое достижение Алёны Косторной на бумаге (статус внутренних соревнований не позволяет зафиксировать этот рекорд).

После столь мощной короткой программы от фигуристки ждали не менее выдающегося выступления в произвольном номере. Некоторые даже надеялись увидеть тройной аксель ещё раз.

Упрёк от Тутберидзе

Камила Валиева Владимир Песня/РИА Новости

Первое изменение, которое бросилось в глаза ещё до старта произвольной программы, заключалось в смене наряда. На втором этапе Кубка России, который состоялся также в Москве, Валиева предстала в пёстром костюме с большой змеёй на спине. Не все в тот раз оценили нестандартный подход к наряду, посчитав, что он перекрывает фигуристку.

Мнение недовольных было учтено. На пятом этапе Кубка России фигуристка предстала в аккуратном чёрном платье, которое было расшито красными и зелёными стразами. Довольно простой, но всё же более подходящий вариант для юной спортсменки.

Что же касается выступления, то оно на этот раз получилось более убедительным, чем на первых соревнованиях в Москве. Валиева начала произвольный номер с чистого каскада четверной тулуп — двойной тулуп, который затем сменился идеальным сольным четверным тулупом. Безошибочные тройной риттбергер и двойной аксель (да, в произвольный номер триксель включать не стали) давали надежду на стопроцентный прокат 14-летней фигуристки.

Но в последний момент случилось досадное падение с тройного лутца. Досадным оно является во многом по той причине, что ученики группы Тутберидзе такие прыжки делают чуть ли не с закрытыми глазами. Поэтому неудивительно, что после проката тренер встретила свою подопечную следующими словами.

Элемент называется «Зимняя забава». Ты прям не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это возможно? Что это было? — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

При этом стоит отметить, что интонация тренера была шуточной.

Впрочем, несмотря на странное падение, Валиева выдала отличный прокат. Сильный технический контент и в сложности семь бонусов за вращения и дорожку шагов принесли ей победу с отрывом от ближайшей соперницы в 56 (!) баллов.

Юная звезда группы Тутберидзе на пятом этапе Кубка России была недосягаемой. Посмотрим, как себя проявит фигуристка в противостоянии с сильными оппонентками.

Борьба за серебро

Если с первым местом всё было ясно заблаговременно, то вторая ступень пьедестала была сопряжена с куда большей интригой. После короткой программы за почётное серебро боролись две фигуристки — Ксения Цибинова, выступающая под руководством Сергея Давыдова, и Анастасия Тараканова, которая ранее занималась как в группе Тутберидзе, так и в «Ангелах Плющенко».

После короткой программы Ксения опережала свою основную соперницу на три с половиной балла. Чтобы не упустить победу, ей нужно было откатать чисто произвольный номер, и она с этой задачей справилась прекрасно. Вся прыжковая часть была выполнена на отличном уровне.

Единственная помарка случилась на каскаде лутц — ойлер — сальхов. На первом прыжке был зафиксирован недокрут. Эта ошибка принесла Цибиновой только третью оценку за произвольный номер, но имеющийся запас после первого соревновательного дня позволил фигуристке завоевать серебряную медаль.

Анастасия Тараканова, которая после длительных скитаний перезапускает свою карьеру, в этом сезоне особенно выделяется эмоциональной отдачей во время номеров. Произвольная программа в Москве не стала исключением. Чувственный прокат фигуристки под вокал Эми Ли из Evanescence вкупе с почти идеально исполненной технической частью (был зафиксирован единственный недокрут на тройном флипе) позволили расположиться спортсменке на третьей строчке.