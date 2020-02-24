Актрисы российского кино и телевидения Елена Борщёва и Наталия Медведева начали свою творческую карьеру благодаря трём веселым буквам — КВН (Клуб весёлых и находчивых). Елена была участницей команды «Сборная Пятигорска», Наталия выступала за коллектив «Фёдор Двинятин». Корреспондент NEWS.ru встретился с девушками на игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Ак Барс» (6:3) в рамках медиаклуба Бесценной лиги Mastercard и КХЛ, в который входит и наша редакция.

Елена и Наталия рассказали, какая роль в их жизни отводится хоккею, а также выразили своё мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Все хотели быть „покупательницами“, а я Третьяком»

Елена Борщёва Медиаклуб Бесценной лиги Елена Борщёва Медиаклуб Бесценной лиги

— Елена, как вы познакомились с хоккеем? Откуда такая любовь?

— На самом деле хоккей — это первый спорт, о котором я узнала в своей жизни. Он со мной с детства. Дедушка, бабушка и мама любители хоккея, да к тому же в те времена играл глубокоуважаемый Владислав Третьяк. Все хотели быть «покупательницами» и «продавательницами», а я хотела быть Третьяком. Я вставала на «ворота», а ими служило пианино, и требовала, чтобы мне забивали шайбы. Вообще наша семья болеет за футбольный «Спартак», но мы продолжаем традицию и в хоккее. Не так пристально следим, но всё равно мы в курсе, что происходит и любимом хоккей.

— Часто удаётся посещать хоккейные матчи?

— В прошлом сезоне ходили на все игры «Спартака»

— Не могу не спросить о происходящем в российском спорте. Санкции WADA справедливы?

— Несправедливы и очень обидны. Конечно, это давление Запада. Особенно печально то, что санкции распространились и на предстоящую Олимпиаду в Токио.

— Как считаете, Спортивный арбитражный суд (CAS) встанет на сторону России в споре между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)?

— Будем честными и откровенными — шансов немного. Хочется надеется на справедливость мировой судебной системы, уже смешно, но, мне кажется, что вряд ли. Однако всё равно нужно ехать под нейтральным флагом. Мы-то знаем, что наши спортсмены лучшие.

«Виновные будут наказаны»

Наталия Медведева Медиаклуб Бесценной лиги Наталия Медведева Медиаклуб Бесценной лиги

— Наталия, а как у вас обстоят дела с хоккеем?

— Я вообще не фанат, я любитель. Честно, я приехала на игру со старшим сыном, и он очень хотел посмотреть хоккей. Он играет дома в настольный хоккей и болеет за «зелёных». Сегодня (20 февраля. — NEWS.ru) приезжаем, и я спрашиваю: "Ну что, ты болеешь за "зелёных?".— «Нет, здесь я болею за «красных» (цвета московского «Спартака». — NEWS.ru).

— Сына не хотите отдать в хоккей?

— Он пока маленький, ему ещё четыре года. Но понятно, что будь я сумасшедшей любительницей хоккея и моя жизнь как-то была связана с этим видом спорта, то он уже бы рассекал. Но нет, сложный спорт. Я вижу этих детишек, на которых огромное обмундирование, они тащат за собой огромные сумки... Как-то не готова я. Будем думать, если сын будет просить, упрашивать отвести его на хоккей, то конечно, попробуем.

— С хоккеем выяснили. За каким видом спорта тогда следите?

— Я к мужу иногда присоединяюсь и смотрю с ним, он у меня всё знает. Конечно, если это чемпионаты мира — я смотрю, Олимпиады — тоже, но вот конкретно за каким-то клубом — нет. У меня брат фанат, друзья, а у меня как-то не сложилось. Вероятно, если когда-то произойдет профессиональное увлечение у сыновей, тогда я, наверное, превращусь в мамашу, которая будет разбираться во всём и везде.

— Ваше мнение насчёт санкций WADA по отношению к российскому спорту?

— Когда узнала, что нас отстраняют на четыре года, я подумала, что это какая-то шутка, провокация. Вот вы меня спрашиваете, а у меня до сих пор в голове не укладывается. Настолько я шокирована, что для меня эта какая-то выдумка, что этого не может быть. Я надеюсь, что наше государство что-то придумает, потому что я борец за справедливость, а это явно несправедливо. Так не может быть. Соответственно, что-то произойдёт в лучшую сторону для нашей страны.

— Спортивный арбитражный суд встанет на сторону России?

— Справедливость должна восторжествовать, в любом случае виновные будут наказаны. Это явно какой-то специальный ход кого-то, какие-то политические игры. Но спортсмены и обычные люди уж точно ни при чём. И мне кажется, что наш общий посыл за справедливость и всеобщие молитвы будут услышаны. И тогда, каким-то чудесным образом, всё разрешится в лучшую сторону. Я позитивный человек, я оптимист и верю в лучшее.