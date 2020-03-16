В спортивной журналистике настали тяжёлые времена. Массовая отмена почти всех соревнований привела к тому, что работники СМИ остались без информационных поводов. NEWS.ru рассказывает, как сильно распространяющийся коронавирус повлиял на рабочий процесс журналистов.

Работы много

Спортивная редакция сайта «МК», как и большинство СМИ, перевели своих сотрудников на удалённый режим, но при этом объём работы остаётся прежним.

Отпускаем сотрудников по домам, закрываем редакцию и начинаем работать онлайн. Для нас это самая безболезненная часть, вызванная последними событиями. Другой вопрос — меняется вся картина в отношении того, что мы пишем. У всех спортивных изданий есть чёткий график: по выходным футбольные туры, в середине недели еврокубки, каждое утро мы пишем про НХЛ и т.д. Сейчас это всё исчезло, у спортивных СМИ наступил вечный вторник, когда все матчи закончились и ничего не происходит. Это необычное ощущение, — заявил руководитель спортивного проекта «МК» Евгений Зуев.

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По его словам, новостей об отмене или переносе соревнований хватит на какой-то период времени, но затем в ход пойдут вневременные материалы и интервью с экспертами.

Объём работы остаётся прежним. Мы просто поменяем форму. Грубо говоря, если раньше шла речь о том, что автор должен сделать четыре новостных текста, то теперь он сделает два, но с большей аналитикой. Нам видится, что в ближайшее время будет больше материалов с объяснением происходящего вокруг: как спортсмены будут готовиться, как будет проходить планирование мероприятий в дальнейшем, как будут приниматься решения в спортивных верхах. В общем, работы сейчас много, — отметил Зуев.

Спортивная редакция РИА Новости также не испытывает трудностей в плане того, какие материалы публиковать.

Вообще не стоит вопрос, о чём писать, тут столько всего в очереди на то, «о чём писать», что отойти от компа не представляется возможным, — написала в своём Twitter корреспондент агентства Вероника Гибадиева.

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Гардероб Кононова и «вечные» темы

Сотрудники сайта главного федерального телеканала «Матч ТВ», как и раньше, будут отрабатывать повестку дня и реагировать на происходящие события.

Работа нашей редакции не сильно изменилась. Да, нет поездок на матчи и другие мероприятия, но недельный таргет прежний. Нужно в прежнем объёме сдавать тексты, материалы, реагировать на происходящее, отрабатывать повестку, — сказал корреспондент сайта Алексей Ковалёв.

По его словам, ввиду отсутствия соревнований, особенно матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), теперь просто необходимо быть изобретательным.

Нужно больше думать, а думать — нелегко. К слову, планировал написать примерно такой же материал: «Что делают спортивные журналисты, пока в спорте ничего не происходит». Но, наверное, теперь не стану, — сказал он, добавив, что теперь можно сфокусироваться на «вечных» темах, что-то вроде воспоминаний о Массимо Каррере (экс-тренер «Спартака») или аналитики гардероба Олега Кононова (бывший тренер «Спартака»).

Коллега Ковалёв выразил надежду, что клубы отнесутся с пониманием к ситуации и будут отправлять игроков на интервью.

Андре Шюррле Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если честно, хочется записать разговор с Андре Шюррле. Интересно будет услышать, как он слетал в Германию и позвонил ли ему участковый по возвращении в Москву. Пока смотрю в будущее с оптимизмом. Но когда закончатся идеи, непременно начну паниковать. Вообще, кажется, что в ближайшее время ребятам с подвижной психикой будет тяжело, а большинство журналистов — именно такие или нет? — сказал Ковалёв.

Закончил разговор с NEWS.ru корреспондент «Матч ТВ» цитатой из одного Telegram-канала знакомых: «Ну чё, сексимены, батя вчера выжрал свой двухнедельный запас бухла. Самоизоляция отменяется».

Так что в ближайшие месяцы ожидаю невероятного прорыва от спортивной журналистики. И хочется, чтобы Жека Савин потом написал в Instagram: «Как же я горжусь своими коллегами!», — заключил Ковалёв.

Необходимо изолироваться

Хоккейный корреспондент одного из ведущих спортивных изданий России «Спорт-Экспресс» Алёна Гребенькова, бравшая интервью у российских звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и других, заявила, что работа и график в связи с приостановкой НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) кардинально изменились.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работа и график полностью изменились, потому что отменили НХЛ — у нас нет ночного хоккея, отменили КХЛ, соответственно, дневного хоккея у нас тоже нет. Я думаю, что теперь буду общаться с хоккеистами на тему того, как они проводят карантин, в том числе и с теми, кто играет в НХЛ, — сказала она.

Говоря о том, как она собирается себя обезопасить от коронавируса, Алёна заявила, что закроется дома.

Сесть на карантин — это вынужденная мера. Хотя я до последнего относилась к этому скептически, пока двое моих знакомых не написали, что они заболели, раньше я смеялась над этим всем. Поэтому самое лучшее сейчас — изолироваться. И я призываю всех соблюдать меры предосторожности, максимум — выходить в магазин или в аптеку. Панике не поддаваться, но лучше посидеть дома две недели. Мы все живём в бешеном ритме, сейчас у нас есть возможность взять паузу. Но лично у меня много работы, поэтому я не буду уходить в отпуск, буду работать также, только удалённо, — заключила Гребенькова.

Между тем спортивная редакция NEWS.ru продолжает работу в прежнем режиме.