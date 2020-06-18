ЧМ по фигурному катанию-2021 пройдёт в Стокгольме

https://static.news.ru/photo/4f5561ba-b174-11ea-b99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) официально утвердил Стокгольм в качестве места проведения чемпионата мира по фигурному катанию в 2021 году.

Турнир пройдёт с 22 по 28 марта. Также объявлено, что чемпионат Европы состоится с 25 по 31 января в Загребе, а юниорский чемпионат мира — в китайском Харбине с 1 по 7 марта, сообщает пресс-служба ISU.

Ранее ISU опубликовал календарь серии «Челленджер» по фигурному катанию на сезон-2020/21, которая считается дополнением к Серии Гран-при. Первый этап должен пройти в Пекине (Китай) и запланирован на 9–13 сентября, заключительный этап пройдёт в Загребе (Хорватия) 2–5 декабря, писал NEWS.ru.