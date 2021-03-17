Члена исполкома ОКР арестовали за крупное мошенничество

https://static.news.ru/photo/94683cce-872e-11eb-a626-96000091f725_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Главу Федераций водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания России Алексея Власенко арестовали по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Срок ареста — до 16 мая. Власенко предъявлено официальное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ней спортивному функционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что обвинения в адрес Власенко не связаны с его деятельностью во главе трёх спортивных федераций.

В ноябре 2020 года функционер был переизбран президентом всех трёх спортивных федераций. Он также является членом исполкома Олимпийского комитета России.

21 января NEWS.ru писал, что глава МОК Томас Бах исключил перенос или отмену Олимпиады в Токио.