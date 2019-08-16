https://static.news.ru/photo/58ec2028-c04e-11e9-b29b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Ещё семеро российских тяжелоатлетов временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Под санкции IWF попали Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко, Надежда Евстюхина и Юлия Коновалова.

Ранее News.ru писал, что по аналогичным причинам были отстранены ещё пять российских штангистов: Руслан Албегов, Давид Беджанян, Тима Туриева, Олег Чен и Егор Климонов. Таким образом, уже 12 представителей российской тяжёлой атлетики подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Волна санкций против российских спортсменов поднялась после того, как рабочая группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) получила доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории. В свою очередь получение этого доступа было обязательным условием восстановления в правах в 2018 году Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ранее лишённого своего статуса за многочисленные нарушения регламента WADA.

Российский боксёр Александр Поветкин пройдёт добровольное тестирование на допинг, писал ранее News.ru.