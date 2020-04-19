Число этапов веломногодневки «Вуэльта» 2020 года может быть сокращено

Число этапов многодневной велогонки «Вуэльта» в 2020 году может быть сокращено.
В этом году могут не состояться первые три этапа, которые должны были пройти на территории Нидерландов, тогда гонка стартует в испанском Ируне. Соревнования в этом случае начнутся 24 октября, сообщает El Diario Vasco.
Ранее организаторы многодневной велогонки «Тур де Франс» объявили новые даты проведения соревнований после того, как они были перенесены из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники