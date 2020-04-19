Число этапов веломногодневки «Вуэльта» 2020 года может быть сокращено

https://static.news.ru/photo/860b93fa-8217-11ea-b6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotoreporter Sirotti Stefano via /Global Look Press

Число этапов многодневной велогонки «Вуэльта» в 2020 году может быть сокращено.

В этом году могут не состояться первые три этапа, которые должны были пройти на территории Нидерландов, тогда гонка стартует в испанском Ируне. Соревнования в этом случае начнутся 24 октября, сообщает El Diario Vasco.

Ранее организаторы многодневной велогонки «Тур де Франс» объявили новые даты проведения соревнований после того, как они были перенесены из-за коронавируса, писал NEWS.ru.