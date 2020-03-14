https://static.news.ru/photo/9005bf5a-65d1-11ea-bf41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта Олег Матицын допустил возможность включения чирлидинга в программу летней Универсиады.

По его словам, это направление является важным и популярным. Так, в настоящее время уже проводятся международные соревнования и Кубок мира среди университетов по этой дисциплине.

Не знаю, как перспективы олимпийские, но перспективы в Международной федерации университетского спорта — это реальность, — отметил он во время встречи со студентами Уральского федерального университета, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что бюджет Всемирной летней Универсиады, которая пройдёт в 2023 году в Екатеринбурге, составит около 83 млрд рублей. Субъект выделит 12 млрд рублей на проведение мероприятия, остальные деньги будут направлены из федерального бюджета и за счёт частных инвесторов.