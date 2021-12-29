«Четыре девочки вынесли чемпионку мира»: Плющенко об оценках Щербаковой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что несколько фигуристок должны были обыгрывать Анну Щербакову на чемпионате России. По его мнению, весь мир недоумевает из-за оценок действующей чемпионки мира. Плющенко убеждён, что его подопечная Софья Муравьёва с тремя тройными акселями обыграла чемпионку мира «в одну калитку», сообщает «Спорт-Экспресс».

На чемпионате России Щербакова заняла третье место, не выполнив ни одного элемента ультра-си и допустив несколько грубых ошибок (упала на четверном флипе и ошиблась в каскаде). Однако это не помешало ей обойти ряд фигуристок, которые в своих программах исполнили несколько элементов ультра-си.

Весь мир сбился со счёта и не может понять, откуда там (у Щербаковой. — NEWS.ru) такие баллы. Если мы теперь даём баллы за титулы, то у Елизаветы Туктамышевой их не меньше, так же как и желания поехать на Олимпийские игры. Если все промолчали, то это не значит, что все проглотили, — заявил он.

Также Плющенко считает, что Щербакову должны были обходить Софья Самоделкина, Туктамышева и Аделия Петросян.

По итогам двух программ золотую медаль на ЧР завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Щербакова (239,56).

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что судьи не всех фигуристок оценили по достоинству на ЧР. Ей непонятно, каким образом Самоделкина с тремя четверными оказалась ниже Петросян и Щербаковой, которая была не в лучшей форме.