https://static.news.ru/photo/fec7df0c-5719-11ea-aac3-fa163e074e61_660.jpg Габриэла Коукалова Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова вспомнила допинговую историю, когда на Олимпийских играх в Сочи серебряные медали завоевали российские спортсменки, а потом сборную России дисквалифицировали.

Я вспоминаю один «горький» юбилей. Шесть лет назад мы испытали спортивное разочарование с Йиткой Ландовой, Евой Пускарчиковой и Вероникой Витковой на Олимпийских играх в Сочи. Нам немного не хватило до бронзы. Спустя три года, в 2017 году, сборная России, завоевавшая серебро, была дисквалифицирована из-за допинга Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Таким образом, мы получили бронзу, — написала Коукалова на своей странице в Instagram.

Она отметила, что серебряные медали, скорее всего, до сих пор висят дома у российских спортсменок.

Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Дела российских биатлонисток CAS рассмотрит 2 и 3 марта.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер выступит в качестве свидетеля на слушаниях в CAS по допинговым делам Ольги Зайцевой и Яны Романовой, писал NEWS.ru.