Габриэла Коукалова Габриэла Коукалова Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова вспомнила допинговую историю, когда на Олимпийских играх в Сочи серебряные медали завоевали российские спортсменки, а потом сборную России дисквалифицировали.

Я вспоминаю один «горький» юбилей. Шесть лет назад мы испытали спортивное разочарование с Йиткой Ландовой, Евой Пускарчиковой и Вероникой Витковой на Олимпийских играх в Сочи. Нам немного не хватило до бронзы. Спустя три года, в 2017 году, сборная России, завоевавшая серебро, была дисквалифицирована из-за допинга Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Таким образом, мы получили бронзу, — написала Коукалова на своей странице в Instagram.

Она отметила, что серебряные медали, скорее всего, до сих пор висят дома у российских спортсменок.

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V dneÅ¡nÃ­ch dnech se mi vybavilo jedno âtrpkÃ©â vÃ½roÄÃ­. PÅed Å¡esti lety, pÅesnÄ 21.2.2014, jsme na OlympijskÃ½ch hrÃ¡ch v SoÄi zaÅ¾ily s JÃ­Å¥ou Landovou, EvÄou PuskarÄÃ­kovou a VerÄou VÃ­tkovou sportovnÃ­ zklÃ¡mÃ¡nÃ­. Jen o kousÃ­Äek nÃ¡m utekla bronzovÃ¡ medaile ze Å¡tafety a zbyla na nÃ¡s pomyslnÃ¡ âbramborovÃ¡â. Po tÅech letech, v roce 2017, byla pÅ¯vodnÄ stÅÃ­brnÃ¡ ruskÃ¡ Å¡tafeta diskvalifikovÃ¡na kvÅ¯li dopingovÃ©mu prohÅeÅ¡ku Jany RomanovovÃ© a Olgy ViluchinovÃ©. TÃ­m se NAÅ E Å¡tafeta dostala ex post na bronzovou pÅÃ­Äku. UpÅÃ­mnÄ nevÃ­m, zda se dodnes zmÄnily zÃ¡pisy v historickÃ½ch tabulkÃ¡ch. O ty ale nejde. Nejde ani o medaile, kterÃ© zÅejmÄ stÃ¡le visÃ­ ruskÃ½m biatlonistkÃ¡m na nÃ¡stÄnce. Jde o emoce, kterÃ© proÅ¾Ã­vÃ¡te pÅi zisku olympijskÃ© medaile. To je sen kaÅ¾dÃ©ho sportovce My s VerÄou jsme si tento pocit v SoÄi vychutnaly ze smÃ­Å¡enÃ© Å¡tafety, ale EvÄe a JÃ­tÄ uÅ¾ nikdo nenahradÃ­ upÅenÃ© emotivnÃ­ zÃ¡Å¾itky, kterÃ© mohly proÅ¾Ã­vat pÅÃ­mo v dÄjiÅ¡ti olympiÃ¡dy. Sport umÃ­ bÃ½t nÄkdy krutÃ½, a to nejen na trati... @jitka.landova @eva.kristejn.puskarcikova @verca.vitkova

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Gabriela Koukalova (@gabrielakoukalova)

Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Дела российских биатлонисток CAS рассмотрит 2 и 3 марта.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер выступит в качестве свидетеля на слушаниях в CAS по допинговым делам Ольги Зайцевой и Яны Романовой, писал NEWS.ru.

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