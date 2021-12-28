Чернышенко призвал лишать флагов и гимнов бойкотирующие Олимпиаду страны

Вице-премьер России по спорту и туризму Дмитрий Чернышенко считает справедливым лишать флагов и гимнов сборные стран, принявших решение бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, пишет РИА Новости. Чиновник выразил сожаление, что США пытаются «разыгрывать эту карту» в случае с соревнованиями в Китае, а также добавил, что бойкоты никогда не приносили пользы.

Как только Олимпиада, они снова достают эти шаблоны. Думаю, было бы справедливым подходом лишать флагов и гимнов тех, кто бойкотирует, — заявил Чернышенко.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие. В предыдущий раз США полностью бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве. Тогда страной руководил президент Джимми Картер. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение дипломатов США и ряда их союзников бойкотировать зимнюю Олимпиаду, которая пройдёт в Пекине, является ошибочным и неприемлемым. По словам главы государства, Россия всегда была против политизации спорта.