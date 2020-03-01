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Президент Союза биатлонистов (СБР) Владимир Драчёв заявил о необходимости разобраться, почему Кристина Резцова не выступала на чемпионате мира в Италии.

Для меня было немножко неприятно, когда Кристину, которая готовилась к каждой гонке, старший тренер так ни разу и не поставил ни на один старт на чемпионате мира. Будем смотреть и...