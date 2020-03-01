Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков отметил выступление Кристины Резцовой и Матвея Елисеева на чемпионате Европы, который прошёл в Белоруссии.
Я очень рад за Кристину, что она смогла реализоваться, для неё это хорошие перспективы на будущее. Считаю, что выступление удачное, Матвей Елисеев реализовался. Считаю, что Матвей и Кристина заслужили участвовать на этапах Кубка мира, — цитирует Чепикова ТАСС.
Ранее белорусская биатлониста Елена Кручинкина заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии. Победительница без промахов преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 21,1 секунды. Второе место заняла россиянка Кристина Резцова (+17,6; 2), третьей стала шведка Элизабет Хёгберг (+35,1; 3), писал NEWS.ru.