Чепиков оценил победу Елисеева и Павловой в Рождественской гонке

https://static.news.ru/photo/91d10974-4961-11eb-a92d-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев и Евгения Павлова Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков заявил, что выигрыш Рождественской гонки россиянами Матвеем Елисеевым и Евгенией Павловой является успехом для национальной команды.

Российский смешанный дуэт в немецком Рупольдинге меньше всех промахивался на рубежах, что позволило первенствовать и в масс-старте, и в гонке преследования.

Давно не было такого успеха, я рад за нашу команду. Все считают, сколько гонок прошло без медалей, и тут успех. Можно занести в актив эту гонку. Хочется, чтобы успехи нашей команды продолжились в новом году, — заявил Чепиков в беседе с ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Матвей Елисеев и Евгения Павлова одержали победу в традиционном парном соревновании World Team Challenge, более известном в России как Рождественская гонка. Второе место занял немецкий тандем Франциска Пройсс/Симон Шемпп, а тройку лучших замкнула ещё одна немецкая пара Денизе Херрман и Бенедикт Долль.