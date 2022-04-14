«Чемпионы на льду»

Трек в парке «Патриот» — уникальный и один из самых сложных в мире. Длина трассы — 500 метров. На определённых участках конькобежцы развивали скорость до 80 км/ч. При этом они преодолевали повороты, трамплины и волны.

Впервые в России проходит финал чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Дмитрий Мурлычкин обошёл всех соперников и стал чемпионом мира. Второе место занял представитель Швейцарии Джим де Паули. Тройку...