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«Чемпионы на льду»
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«Чемпионы на льду»

«Чемпионы на льду»
14:45, 14 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В среду в Москве прошло большое шоу со звёздами фигурного катания — «Чемпионы на льду». Поставила это представление заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Среди участников были известные на весь мир чемпионы: Анна Щербакова, Алина Загитова, Камила Валиева, Александра Трусова, Михаил Коляда, пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов и многие другие. Словом, весь свет российского и частично мирового фигурного катания. Фотокорреспондент NEWS.ru съездил в «Мегаспорт» и привёз оттуда несколько ярких снимков.

Дарья Усачёва выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Арсений Федотов выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Коляда выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Аделия Петросян выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Арсений Федотов выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Морис Квителашвили выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Коляда выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Майя Хромых выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Морис Квителашвили выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Этери Тутберидзе на авторском ледовом шоу «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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