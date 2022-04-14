В среду в Москве прошло большое шоу со звёздами фигурного катания — «Чемпионы на льду». Поставила это представление заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Среди участников были известные на весь мир чемпионы: Анна Щербакова, Алина Загитова, Камила Валиева, Александра Трусова, Михаил Коляда, пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов и многие другие. Словом, весь свет российского и частично мирового фигурного катания. Фотокорреспондент NEWS.ru съездил в «Мегаспорт» и привёз оттуда несколько ярких снимков.
Дарья Усачёва выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Арсений Федотов выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Коляда выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Трусова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Трусова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Аделия Петросян выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Арсений Федотов выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Морис Квителашвили выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Елизавета Туктамышева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Коляда выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Медведева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Майя Хромых выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Морис Квителашвили выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Трусова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алина Загитова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренер Этери Тутберидзе на авторском ледовом шоу «Чемпионы на льду» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru