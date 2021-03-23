Чемпионку ОИ назвали расисткой из-за слов о болезненном виде Щербаковой

https://static.news.ru/photo/7554c44a-8be5-11eb-80eb-96000091f725_660.jpg Меган Дюамель и Эрик Редфорд Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировала на обвинения в расизме в свой адрес после слов о болезненном виде трёхкратной чемпионки России Анны Щербаковой.

В паре сообщений в Direct меня назвали расисткой, потому что я сказала, что одна фигуристка выглядела болезненно. Эта фигуристка и её команда открыто говорили, что в этом сезоне она несколько раз болела. Это факт, — написала фигуристка на своей странице в Twitter.

Также канадская спортсменка предположила, что в парной дисциплине весь пьедестал займёт Россия.

Мой смелый прогноз на парный турнир? Потенциально — русский подиум, — заключила Дюамель.

Ранее олимпийская чемпионка в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson заявила, что из-за того, что Щербакова выглядит болезненной, она не может получать удовольствие от катания.

Также NEWS.ru писал, что российской паре Евгения Тарасова — Владимир Морозов поставили прошлогоднюю музыку во время тренировки перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает сайт ФФККР.