Чемпионку ОИ назвали расисткой из-за слов о болезненном виде Щербаковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировала на обвинения в расизме в свой адрес после слов о болезненном виде трёхкратной чемпионки России Анны Щербаковой.
В паре сообщений в Direct меня назвали расисткой, потому что я сказала, что одна фигуристка выглядела болезненно. Эта фигуристка и её команда открыто говорили, что в этом сезоне она несколько раз болела. Это факт, — написала фигуристка на своей странице в Twitter.
Также канадская спортсменка предположила, что в парной дисциплине весь пьедестал займёт Россия.
Мой смелый прогноз на парный турнир? Потенциально — русский подиум, — заключила Дюамель.
Ранее олимпийская чемпионка в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson заявила, что из-за того, что Щербакова выглядит болезненной, она не может получать удовольствие от катания.
Также NEWS.ru писал, что российской паре Евгения Тарасова — Владимир Морозов поставили прошлогоднюю музыку во время тренировки перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает сайт ФФККР.