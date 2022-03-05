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Чемпионку ОИ из США арестовали в России из-за перевозки наркотиков

Баскетболистка Грайнер привезла в Россию гашишное масло
14:00, 05 марта 2022
Чемпионку ОИ из США арестовали в России из-за перевозки наркотиков Бриттни Грайнер (в центре) Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press
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Двукратная олимпийская чемпионка из США Бриттни Грайнер арестована в России из-за перевозки наркотиков, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Отмечается, что спортсменка была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. Против Бриттни возбуждено дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным источника, в феврале американская баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из её багажа «вейпы» с неизвестной жидкостью. Экспертиза показа, что это гашишное масло. Оно в России относится к наркотическим средствам.

Ранее стало известно, что колумбийский теннисист Алехандро Гомес был временно отстранён от участия в соревнованиях по обвинению в употреблении кокаина. Как сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF), в анализе мочи спортсмена были обнаружены следы наркотических средств.

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