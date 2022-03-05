Чемпионку ОИ из США арестовали в России из-за перевозки наркотиков

Чемпионку ОИ из США арестовали в России из-за перевозки наркотиковБаскетболистка Грайнер привезла в Россию гашишное масло
Двукратная олимпийская чемпионка из США Бриттни Грайнер арестована в России из-за перевозки наркотиков, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Отмечается, что спортсменка была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. Против Бриттни возбуждено дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным источника, в феврале американская баскетболистка
Ранее стало известно, что колумбийский теннисист Алехандро Гомес был временно отстранён от участия в соревнованиях по обвинению в употреблении кокаина. Как сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF), в анализе мочи спортсмена были обнаружены следы наркотических средств.