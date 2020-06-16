Чемпионка Олимпиады-2014 Липницкая ждёт ребенка

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая готовится стать мамой, сообщил спортивный агент Андрей Митьков
Отцом ребёнка является бывший фигурист Владислав Тарасенко, они познакомились больше года назад. 22-летняя чемпионка Европы и её бойфренд на данный момент проводят сборы по всеми миру и мастер-классы.
Липницкая завоевала золото домашней Олимпиады в командном турнире. Кроме того, в её активе титул чемпионки Европы-2014 и серебро чемпионата мира-2014. Россиянка завершила карьеру в 2017 году из-за проблем со здоровьем.
Ранее Липницкая рассказала о своём состоянии после завершения карьеры. По ее словам, ей вообще не хотелось иметь дело с фигурным катанием, писал NEWS.ru.
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