Чемпионка Олимпиады-2014 Липницкая ждёт ребенка

https://static.news.ru/photo/12d94cfc-afcf-11ea-bd93-fa163e074e61_660.jpg Юлия Липницкая Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая готовится стать мамой, сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем канале в «Яндекс.Дзен».

Отцом ребёнка является бывший фигурист Владислав Тарасенко, они познакомились больше года назад. 22-летняя чемпионка Европы и её бойфренд на данный момент проводят сборы по всеми миру и мастер-классы.

Липницкая завоевала золото домашней Олимпиады в командном турнире. Кроме того, в её активе титул чемпионки Европы-2014 и серебро чемпионата мира-2014. Россиянка завершила карьеру в 2017 году из-за проблем со здоровьем.

Ранее Липницкая рассказала о своём состоянии после завершения карьеры. По ее словам, ей вообще не хотелось иметь дело с фигурным катанием, писал NEWS.ru.