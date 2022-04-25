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Чемпионка ОИ Анна Щербакова пропустит встречу с Путиным

Анна Щербакова пропустит встречу Владимира Путина с олимпийцами
20:20, 25 апреля 2022
Чемпионка ОИ Анна Щербакова пропустит встречу с Путиным Анна Щербакова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова пропустит встречу президента России Владимира Путина с олимпийцами. В качестве причины называется то, что спортсменка не проходила карантин. Об этом сообщает Sports.ru.

Вместо встречи с Путиным, которая пройдёт завтра, 26 апреля, Щербакова выступит на шоу Этери Тутберидзе в Нижнем Новгороде. Там же выступит и чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова.

21 апреля стало известно, что встречу с Путиным пропустит ещё один олимпийский чемпион Пекина-2022, лыжник Александр Большунов.

Ранее с некоторыми российскими спортсменами разорвали спонсорские контракты и отстранили их от соревнований после их участия в митинге-концерте в честь присоединения Крыма.

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