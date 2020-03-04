Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 3000 метров с препятствиями бахрейнская легкоатлетка Рут Джебет дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
В допинг-пробе 23-летней спортсменки обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО). Дисквалификация начинается с 18 февраля 2018 года.
Все результаты, показанные Джебет с 1 декабря 2017 по 18 февраля 2018, будут аннулированы, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).
Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала бегуна Андрея Белоконя на два года за нарушение антидопинговых правил, писал NEWS.ru.
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