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Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 3000 метров с препятствиями бахрейнская легкоатлетка Рут Джебет дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробе 23-летней спортсменки обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО). Дисквалификация начинается с 18 февраля 2018 года.

Все результаты, показанные Джебет с 1 декабря 2017 по 18 февраля 2018, будут аннулированы, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала бегуна Андрея Белоконя на два года за нарушение антидопинговых правил, писал NEWS.ru.