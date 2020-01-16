https://static.news.ru/photo/7bdb49f4-3846-11ea-acd9-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Кошелева Фото: Huang Zongzhi/XinHua/Global Look Press

Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с доигровщицей сборной России, чемпионкой мира и Европы Татьяной Кошелевой.

Предыдущим клубом Кошелевой был китайский «Гуандун Эвергрэнд» (Гуанчжоу), вместе с которым она заняла четвёртое место в чемпионате страны.

Помимо этого, доигровщица Валерия Шевчук перешла в красноярский «Енисей» на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба «Локомотива».

Ранее тренерский штаб волейбольного клуба «Динамо» (Москва) покинул главный тренер женской сборной России итальянец Серджо Бузато, писал NEWS.ru.