Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с доигровщицей сборной России, чемпионкой мира и Европы Татьяной Кошелевой.
Предыдущим клубом Кошелевой был китайский «Гуандун Эвергрэнд» (Гуанчжоу), вместе с которым она заняла четвёртое место в чемпионате страны.
Помимо этого, доигровщица Валерия Шевчук перешла в красноярский «Енисей» на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба «Локомотива».
Ранее тренерский штаб волейбольного клуба «Динамо» (Москва) покинул главный тренер женской сборной России итальянец Серджо Бузато, писал NEWS.ru.
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