Чемпионка мира по скалолазанию умерла после падения со скалы

https://static.news.ru/photo/7b757dac-affd-11ea-ba29-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/lobostudiohamburg-13838

Люси Дуади, 16-летняя чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров, умерла во Франции. Девушка поскользнулась, когда осматривала скалы.

Спортсменка гуляла с друзьями недалеко от дома, передаёт Reuters. Она упала в обрыв высотой 150 метров.

По данным сайта Федерации скалолазания Франции, инцидент произошёл между двумя местами, которые оборудованы специальными поручнями для тренировок.

Дуади могла принять участие в Олимпиаде в Токио. Она была чемпионкой среди юниоров в боулдеринге, который стал частью программы Игр. В 2019 году девушка начала выступать на взрослом уровне.

Ранее, как писал NEWS.ru, умер чемпион Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев. Ему было 85 лет.

Беляев входил в сборную СССР, но не провёл на турнире ни одного матча. Он трижды становился бронзовым призёром чемпионата СССР, выступая за ЦСКА.