Чемпионка мира по скалолазанию умерла после падения со скалы

Люси Дуади, 16-летняя чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров, умерла во Франции. Девушка поскользнулась, когда осматривала скалы.
Спортсменка гуляла с друзьями недалеко от дома,
По данным сайта Федерации скалолазания Франции, инцидент
Дуади могла принять участие в Олимпиаде в Токио. Она была чемпионкой среди юниоров в боулдеринге, который стал частью программы Игр. В 2019 году девушка начала выступать на взрослом уровне.
Ранее, как писал NEWS.ru, умер чемпион Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев. Ему было 85 лет.
Беляев входил в сборную СССР, но не провёл на турнире ни одного матча. Он трижды становился бронзовым призёром чемпионата СССР, выступая за ЦСКА.
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