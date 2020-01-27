Многократная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ канадка Лоренс Венсан-Лапуант оправдана по делу об использовании допинга.
Было установлено, что Венсан-Лапуант сознательно не принимала запрещённые средства. Теперь она может вернуться к участию в соревнованиях, сообщает пресс-служба Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF).
Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что нынешние спортсмены из сборной России не применяют допинг. Он считает, что в настоящее время российские биатлонисты соревнуются честно, писал NEWS.ru.
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