https://static.news.ru/photo/8c214c16-4127-11ea-8892-fa163e074e61_660.jpg Лоренс Венсан-Лапуант Фото: Jorge Martinez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многократная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ канадка Лоренс Венсан-Лапуант оправдана по делу об использовании допинга.

Было установлено, что Венсан-Лапуант сознательно не принимала запрещённые средства. Теперь она может вернуться к участию в соревнованиях, сообщает пресс-служба Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF).

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что нынешние спортсмены из сборной России не применяют допинг. Он считает, что в настоящее время российские биатлонисты соревнуются честно, писал NEWS.ru.