https://static.news.ru/photo/70ff977c-5265-11ea-a480-fa163e074e61_660.jpg Доротея Вирер Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Победительница индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце итальянка Доротея Вирер заявила, что сделала две глупые ошибки во время стрельбы.

Я слишком быстро начала гонку и сделала две глупые ошибки на стрельбе. Была слишком самоуверенной. На последнем рубеже меня немного трясло и последний круг дался тяжело, — сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, в какой-то момент она думала, что и серебро будет неплохим результатам.

Фанаты на трассе сильно шумели, и я не слышала подсказок тренеров по поводу проигрыша. Кроме того, я была сконцентрирована на своей гонке. Хочу получать удовольствие от всех оставшихся гонок этого чемпионата. До этого я чувствовала большое давление здесь, но сейчас мне стало легче, — сказала двукратная чемпионка мира.

Вирер преодолела дистанцию в 15 км за 41 минуту 55.7 сек, допустив на четырёх рубежах два промаха. Второй стала немка Ванесса Хинц (+1.6; 1 промах), третья — норвежка Марте Рёйселанн (+16.5; 2). Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, писал NEWS.ru.