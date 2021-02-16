Чемпионка мира по биатлону призналась, что занималась учёбой перед гонкой

Победительница индивидуальной гонки на 15 километров чешка Маркета Давидова рассказала, как учёба помогла ей забыть неудачи в предыдущих гонках.
Перед этими соревнованиями я старалась забыть спринт и преследование и вообще не думать о биатлоне. Вчера я сосредоточилась на своей учёбе и занималась своей ученической работой. Я была очень довольна сегодня своей стрельбой и улыбалась, когда покидала четвёртый огневой рубеж, но уже на маленьком подъёме эта улыбка ушла, но я была счастлива отстрелять чисто. Я была удивлена, что сохранила спокойствие на последнем рубеже и просто делала свою работу, так же как и на первой стойке, — рассказала Давидова на пресс-конференции.
Лучший результат в российской команде на этих соревнованиях показала Светлана Миронова, занявшая пятое место, что позволило ей квалифицироваться для участия в масс-старте.
Как сообщал NEWS.ru, чешская биатлонистка Маркета Давидова одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке благодаря безупречной стрельбе на четырёх огневых рубежах и отличной скорости на дистанции.