Чемпионка мира по биатлону призналась, что занималась учёбой перед гонкой

https://static.news.ru/photo/423c09c6-7072-11eb-9c3c-96000091f725_660.jpg Маркета Давидова Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Победительница индивидуальной гонки на 15 километров чешка Маркета Давидова рассказала, как учёба помогла ей забыть неудачи в предыдущих гонках.

Перед этими соревнованиями я старалась забыть спринт и преследование и вообще не думать о биатлоне. Вчера я сосредоточилась на своей учёбе и занималась своей ученической работой. Я была очень довольна сегодня своей стрельбой и улыбалась, когда покидала четвёртый огневой рубеж, но уже на маленьком подъёме эта улыбка ушла, но я была счастлива отстрелять чисто. Я была удивлена, что сохранила спокойствие на последнем рубеже и просто делала свою работу, так же как и на первой стойке, — рассказала Давидова на пресс-конференции.

Лучший результат в российской команде на этих соревнованиях показала Светлана Миронова, занявшая пятое место, что позволило ей квалифицироваться для участия в масс-старте.

Как сообщал NEWS.ru, чешская биатлонистка Маркета Давидова одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке благодаря безупречной стрельбе на четырёх огневых рубежах и отличной скорости на дистанции.