https://static.news.ru/photo/e60f9438-68fc-11ea-a82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Михаил Подлозный заявил, что решающие матчи плей-офф в женском и мужском чемпионатах России состоятся, несмотря на ограничение спортивных мероприятий из-за коронавируса.

Чемпионат России в низших лигах остановлен, а матчи за 1-4-е места в чемпионате России среди женских команд, а также матчи мужских команд в квалификационном раунде чемпионата России пройдут при ограниченном числе болельщиков или без зрителей, — цитирует Подлозного РИА Новости.

Ранее Министерство спорта рекомендовало отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории России начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения, а также исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и других специалистов из субъектов РФ, в которых объявлен карантин, писал NEWS.ru.