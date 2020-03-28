Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о досрочном окончании чемпионата России среди мужских и женских команд из-за распространения коронавируса в России.
Решение были принято на заочном заседании Президиума организации. Итоговые места команд в мужской и женской Суперлигах будут распределены по результатам предварительного этапа, сообщает пресс-служба ВФВ.
Отмечается, что за досрочное завершение сезона проголосовали 13 из 14 мужских клубов Суперлиги, а также 10 из 12 женских.
Ранее российские спортсмены досрочно завершили тренировочные сборы на базе «Озеро Круглое» и отправились в самоизоляцию. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что после соответствующего распоряжения базу покинули и ушли на карантин пловцы. Также на время карантина базу покинули пловцы-марафонцы, синхронистки и сборная России по спортивной гимнастике.
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