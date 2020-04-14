Чемпионат России по гандболу может завершиться досрочно

https://static.news.ru/photo/da83eabe-7e29-11ea-9291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судьба гандбольного сезона будет определена 24 апреля на заседании исполкома Европейской федерации гандбола (ЕГФ), на котором будут предоставлены обновленные планы по проведению заключительных стадий еврокубков и отборочных матчей сборных команд.

Федерация гандбола России (ФГР) в настоящее время прорабатывает различные варианты возобновления сезона-2019/20. Если ситуация с коронавирусом позволит командам провести качественную подготовку, то финальный этап Суперлиги может пройти в июне.

Также не исключается вариант с досрочным завершением чемпионата России и признанием результатов предварительного раунда итоговыми. При этом «Финал четырех» Кубка России среди женщин планируется провести в конце лета или начале осени, сообщает пресс-служба ФГР.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) приняли решение, что нынешний футбольный сезон завершится в августе, ранее писал NEWS.ru.