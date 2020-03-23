https://static.news.ru/photo/ddc5dff2-6d17-11ea-9284-fa163e074e61_660.jpg Елена Аникина Фото: Николай Галкин/ТАСС

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала о том, как в Сочи прошёл чемпионат России по бобслею и скелетону во время пандемии коронавируса.

Чемпионат России по бобслею и скелетону проходил в экстремальном режиме, но мы сумели соблюсти все нормы и правила, в соревнованиях в воскресенье участвовало меньше 100 человек, — цитирует Аникину ТАСС.

Соревнования состоялись 22 марта, в то время как должны были пройти 24 и 25 марта. Аникина отметила, что спортсмены и тренеры с пониманием отнеслись к изменениям в графике.

Ранее NEWS.ru писал о том, что серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года Никита Трегубов стал победителем чемпионата России по скелетону, который прошёл в Сочи. Второе место занял Александр Третьяков, бронзу завоевал Владислав Семёнов. В женских соревнованиях победительницей стала Елена Никитина, второе место заняла Рената Хузина, третье — Юлия Канакина.