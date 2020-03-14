https://static.news.ru/photo/3fb6c3ce-65f8-11ea-933d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске, отменён из-за ситуации с коронавирусом.

Двукратный чемпион мира по биатлону и член организационного комитета международных и всероссийских соревнований в Югре Дмитрий Ярошенко сообщил об отмене турнира корреспонденту NEWS.ru. Ярошенко также отметил, что чемпионат России могут провести в ноябре.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что финальный этап Кубка мира, который должен был пройти в Осло с 20 по 22 апреля, отменён из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.