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Российские биатлонисты Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко могут войти в состав команды для выступления на Кубке мира, если успешно проведут январские этапы на Кубке IBU.

Если эти спортсмены зарекомендуют себя, будут хорошо выступать, то будет ротация и будем тестировать их на Кубке мира, — приводит слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва ТАСС. Ранее...