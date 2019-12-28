Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что завершившийся чемпионат страны может стать для неё последним турниром в нынешнем сезоне.

Мы ещё не обсуждали планы, но, возможно, это будет уже последний старт в этом сезоне, — цитирует спортсменку ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске. Щербакова набрала 261,87 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла Алёна Косторная (259,83), бронзу завоевала Александра Трусова, дважды упав во время четверных прыжков (226,34). Туктамышева заняла четвёртое место на турнире.

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