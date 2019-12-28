https://static.news.ru/photo/cfa2337e-2a48-11ea-b876-fa163e074e61_660.jpgЕлизавета ТуктамышеваФото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что завершившийся чемпионат страны может стать для неё последним турниром в нынешнем сезоне.
Мы ещё не обсуждали планы, но, возможно, это будет уже последний старт в этом сезоне, — цитирует спортсменку ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске. Щербакова набрала 261,87 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла Алёна Косторная (259,83), бронзу завоевала Александра Трусова, дважды упав во время четверных прыжков (226,34). Туктамышева заняла четвёртое место на турнире.